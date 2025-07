Preliminari Champions League, il pronostico di Malmö-Iberia 1999

Domani è il giorno delle gare di ritorno del primo turno preliminare della nuova Champions League . Tra le diverse partite in programma può valere la pena puntare i riflettori su Malmoe-Iberia 1999 , gara che all’andata (in Georgia) si è chiusa con il risultato di 3-1 a favore dell’undici svedese.

Pronostico 1X2 finale e Under/Over 2,5

Un risultato che, evidentemente, mette una seria ipoteca sul passaggio del turno da parte della formazione scandinava che, dopo aver vinto all’andata, sembra in grado di concedere il bis anche al ritorno.

Dopo il 3-1 in Europa il Malmoe si è ripetuto anche in campionato battendo, proprio per 3-1, anche il Norrkoping.

Il fatto che non sia indispensabile vincere per passare il turno potrebbe leggermente condizionare i padroni di casa che, quasi sicuramente avranno voglia di conquistare un altro successo, ma bisognerà vedere se avranno voglia di spingere sull’acceleratore per realizzare qualche rete in più.

Proviamo a pensare positivo e così, (in perfetta sintonia con le quote) oltre al segno 1, in abbinamento o in alternativa, aggiungiamo anche l’Over 2,5.

L'1 del Malmoe si gioca 1.31 su Cplay e Begamestar, a 1.28 su Snai e a 1.25 su BetFlag. L'Over 2,5 invece vale 1.55 per Cplay e Betsson, 1.54 per Netwin.