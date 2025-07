Rigas FS-Levadia, il pronostico: chi vince prosegue la corsa nei preliminari di Champions

Sostanziale equilibrio con prevalenza di No Goal e Under 2,5. Così le gare di andata del primo turno preliminare di Champions League e uno “spot” perfetto di questa fotografia è stato il match tra Levadia e Rigas FS. Un penalty trasformato da Stefan Panic al 56’ ha deciso il match giocato in Estonia, con l’undici lettone dunque in posizione di vantaggio in vista del ritorno, da disputare a Riga.