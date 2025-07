Pronostico Shkendija-The New Saints, all'andata uno 0-0 con... rimpianti gallesi

Tra The New Saints e Shkendija un pareggio per 0-0 che lascia l’amaro in bocca ai campioni in carica del campionato gallese, alla luce delle diverse occasioni da gol non concretizzate. Nel match di ritorno a Skopje, infatti, lo Shkendija ha l’occasione di vincere e staccare il biglietto per il turno successivo.