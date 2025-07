Pronostici Europei femminili, Norvegia-Italia: occhio ai precedenti

Mai sconfitta fu più dolce. Il ko per 1-3 con la Spagna non ha impedito all' Italia di Soncin di tornare ai quarti dell'Europeo femminile dopo ben 12 anni. Le Azzurre mercoledì sera (ore 21) dovranno vedersela con la capolista del gruppo A, la Norvegia , che ha vinto le tre partite disputate contro Svizzera (2-1), Finlandia (2-1) e Islanda (4-3).

Under 2,5 oppure Over? Statistiche e quote dicono...

L'Italia ha segnato per prima in tutte e tre le gare giocate in questa kermesse, realizzando un gol esatto contro Belgio (1-0), Portogallo (1-1) e Spagna (1-3).

Al contrario la Norvegia è andata in svantaggio due volte su tre, finendo però davanti quando contava davvero (cioè al triplice fischio). Le due nazionali si conoscono bene, essendosi sfidate nelle gare di qualificazione per questi Europei in Svizzera. Il verdetto è stato lo stesso, di parità: 0-0 a Oslo, 1-1 a Ferrara.

Un altro segno X è offerto a 3.10 dai principali bookmaker, la vittoria dell'Italia (a 2.40) è favorita rispetto all'affermazione delle scandinave, in lavagna a 3.

Vista la posta in palio, i risultati dei precedenti e la difesa dell'Italia (che prima del ko con la Spagna aveva subìto solo 2 gol in 5 partite), si può ipotizzare un match combattuto e con massimo due gol totali al 90'.

L'Under 2,5 si gioca a 1.61 su Cplay, Begamestar e a 1.57 su Planetwin, l'Over 2,5 sale a 2.10 su Betway, Sisal e William Hill.