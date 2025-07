Europei femminili, quarti di finale: il pronostico di Svezia-Inghilterra

Seconda semifinalista cercasi. Gli Europei femminili procedono con il secondo quarto di finale, quello tra la Svezia e l' Inghilterra campione in carica. Le scandinave hanno vinto il loro girone senza lasciare neanche un punto per strada e subendo un solo gol (miglior difesa in assoluto del torneo) mentre le inglesi dopo il ko inaugurale con la Francia hanno dato spettacolo contro Olanda e Galles.

Svezia imbattuta da un anno ma nel 2022...

Un anno pieno di imbattibilità. Ecco il biglietto da visita che la Svezia esibisce alle campionesse d'Europa in carica: l'ultimo ko risale al 12 luglio 2024, contro la Francia.

Nelle qualificazioni per Euro 2025 le due nazionali hanno dato vita ad un doppio pareggio mentre non c'era stata storia nella semifinale degli ultimi Europei ospitati dall'Inghilterra, vittoriosa per 4-0 sulle svedesi.

Pur con qualche passo falso lungo il cammino, l'Inghilterra nel 2025 è sempre andata a segno mentre la Svezia è rimasta a secco in un'occasione, in Nations League contro l'Italia, che è stata anche l'unica nazionale capace (nell'ultimo anno) di segnare più di un gol alla Svezia.

Per le quote al 90' è favorita l'Inghilterra, che dovrebbe evitare la sconfitta nei 90' in un match con minimo uno, massimo quattro gol.

Tradotto, combo X2+Multigol 1-4 a quota 1.53 su Cplay e Begamestar, a 1.50 su Sisal.