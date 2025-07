Preliminari Europa League, il pronostico di Hapoel Beer Sheva-Levski Sofia

Nel primo turno preliminare di Europa League finisce sotto i riflettori Hapoel Beer Sheva-Levski Sofia . Seconde classificate nei rispettivi campionati, le due squadre hanno avuto un primo antipasto di calcio ufficiale con la sfida d'andata, terminata 0-0. O meglio, per l'Hapoel è stato il secondo, visto che ha anche disputato e messo in bacheca la Supercoppa d'Israele contro il Maccabi Tel Aviv , vincitore dell'ultimo campionato terminato il 24 maggio.

Altro match con pochi gol? Ecco il parere dei bookie

All'andata poco Hapoel (zero tiri in porta) e tanto nervosismo: un rosso per parte.

Gli israeliani hanno preso e portato a casa il pareggio, anche se per noti motivi non potranno contare sul fattore campo nel match di ritorno da giocare in campo neutro (Ungheria).

Il Levski tra amichevoli e partite ufficiali non perde dal 13 aprile, striscia che si allunga addirittura a fine febbraio se si considerano le sole trasferte.

Per le quote parte favorito l'Hapoel (segno 1 a 2.05, il 2 paga 3.45) ma chi si aspetta spettacolo potrebbe rimanere deluso: l'Under 2,5 vale 1.58 per Cplay, Begamestar e Planetwin mentre l'Over 2,5 è proposto mediamente a 2.15.

In previsione di un altro match combattuto, si può valutare il Multigol 1-2, quindi una o due reti totali al triplice fischio. Per questo tipo di opzione la quota oscilla tra a 1.75 e 1.90.