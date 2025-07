Pronostico Francia-Germania femminile, le quote dell'ultimo quarto di finale di Euro 2025

Con Francia-Germania si chiude il programma dei quarti di finale dell'Europeo femminile di calcio, che vede anche l'Italia di Soncin tra le protagoniste. Le transalpine vanno a caccia del primo titolo in assoluto in questo torneo ma sulla loro strada trovano le otto volte campionesse d'Europa, sconfitte in finale dall'Inghilterra nell'edizione del 2022.