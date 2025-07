Allsvenskan, pronostico e statistiche di Osters-Malmoe

La classifica del campionato principale svedese parla in maniera molto chiara: Malmoe quinto con 5 punti in meno dell' Aik terzo che tradotto lo si può leggere anche come " biancocelesti attualmente fuori dalla zona Europa ". Questo fine settimana il Malmoe non può permettersi di perdere sul campo di un Osters (penultimo) che nelle prime 7 gare interne del torneo ha collezionato soltanto 1 vittoria, 2 pareggi e ben 4 sconfitte (5 gol segnati e 9 subiti).

Risultati alla mano c'è un "ritardo" da sottolineare

Lontano dai lidi amici il Malmoe non sta di certo ottenendo dei buoni risultati. I biancocelesti nelle precedenti 4 trasferte hanno fatto registrare 3 pareggi e 1 sconfitta. Dando uno sguardo alle quote sembra comunque probabile il segno 2 al novantesimo: il successo dei ragazzi allenati da Henrik Rydstrom è proposto su Cplay a 1.42 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.40. Quanti gol riuscirà a realizzare il Malmoe? Considerando soltanto le gare di campionato c'è da segnalare che Berg e compagni in trasferta hanno segnato più di due gol in una sola occasione, contro il Degerfors l'11 maggio scorso (4-1) mentre nelle restanti 7 partite esterne disputate sono rimasti a secco contro il Gais e l'Aik. Il Multigol Ospite 1-2, uscito già per 5 volte con il Malmoe impegnato in trasferta, è proposto mediamente a 1.72.