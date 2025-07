Preliminari di Champions League, statistiche e pronostico di Slovan Bratislava-Zrinjski

Il primo turno dei preliminari di Champions è andato in archivio e già qualche squadra è rimasta per strada. Il cammino che porta alla conquista di un biglietto per la fase “campionato” della più prestigiosa competizione europea è ancora lungo ma qualcuna delle compagini in campo in questo periodo riuscirà ad ottenerlo. Ci prova ad esempio lo Slovan Bratislava che, dopo essere stato a guardare le sfide precedenti, entra in gioco domani affrontando lo Zrinjski che, invece, ha già 180 minuti sule spalle. Uno sforzo non proprio esagerato, se si vuole essere pratici, visto che la prima avversaria dell’undici bosniaco è stata la modestissima Virtus , compagine sammarinese. Un doppio scontro che si è chiuso con un doppio successo per gli slavi (2-0 e 2-1) che hanno così sistemato la... pratica.

Fiducia ai padroni di casa, scopri il pronostico

Per lo Slovan, che ha vinto per dispersione il suo campionato, domani l’esordio in Europa. Un esordio a cui si è preparato giocando ben 6 amichevoli dal 23 di giugno a oggi ma, in queste gare, non tutto è andato come si poteva prevedere. Il bottino complessivo è stato, infatti, di 2 sole vittorie (contro avversari modesti) a cui si aggiunge un pareggio e ben 3 ko (contro Cfr Cluj, Wisla e Midtjylland dove il confronto è stato sicuramente più impegnativo). Nelle amichevoli non c’è comunque nulla in palio e l’atteggiamento, soprattutto subito dopo la fine del campionato, potrebbe essere più superficiale. Adesso che in palio c’è un traguardo importante le cose dovrebbero cambiare e allora, in linea con quelle che sono le indicazioni delle quote, spazio al segno 1 che sembra poter meritare una discreta fiducia. Il successo dello Slovan Bratislava è proposto su Cplay a 1.56 mentre su Planetwin e Goldbet paga rispettivamente 1.53 e 1.55.