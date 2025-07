Champions League, secondo turno preliminare: il pronostico di Rigas FS-Malmoe

Buona la prima in Champions League per Rigas FS e Malmoe . Lettoni e svedesi si sono sbarazzati rispettivamente di Levadia e Iberia 1999 e adesso si trovano di fronte nella gara d'andata (in programma a Riga) del secondo turno preliminare .

Rigas FS-Malmoe, gli esiti da tenere d'occhio

Più concreto il Rigas, in scioltezza il Malmoe. I lettoni si sono infatti imposti con un doppio 1-0 nel primo turno preliminare mentre gli svedesi hanno calato il tris vincendo 3-1 all'andata e anche al ritorno, subendo il gol (ininfluente) nei minuti finali di ciascun incontro.

Un solo precedente tra queste due formazioni, risalente a dicembre 2024 in amichevole: vinse 1-0 il Malmoe. In casa però il Rigas non perde da fine aprile e può vantare una striscia di ben otto successi consecutivi.

In questo match d'andata si può quindi prendere in considerazione l'Under 2,5 o, in alternativa, il Multigol Ospite 1-2. Il Malmoe che segna uno o due gol è un'ipotesi offerta a 1.61 da Bet365, a 1.62 da Cplay, Begamestar e Betsson.