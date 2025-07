Europei femminili, il pronostico di Inghilterra-Italia: Soncin a caccia della finale contro le campionesse in carica

Da quando il Campionato Europeo è a 16 squadre l'Italia non era mai arrivata in semifinale. Ecco perchè la vittoria per 2-1 sulla Norvegia, figlia della doppietta di una straordinaria Girelli, è stata festeggiata come un trionfo. Lo step successivo, per toccare con mano il sogno di vincere gli Europei femminili, si chiama Inghilterra. Ecco quote e pronostico della prima semifinale, in programma martedì 22 luglio (ore 21) allo Stade de Geneve, in Svizzera.