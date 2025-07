Pronostici Serie A brasiliana, quote e statistiche di Corinthians-Cruzeiro

Fari puntati sulla " Neo Quimica Arena " di Sao Paulo per la sfida che vede protagoniste il Corinthians (attualmente posizionato in 10ª posizione con 19 punti) e il Cruzeiro (capolista con 33). La compagine bianconera in casa con 11 gol fatti e 7 subiti vanta 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte mentre l'undici biancoblù in trasferta ha fatto registrare 3 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte (9 reti all'attivo e 5 al passivo). Da segnalare però che il Cruzeiro non ha mai perso nelle precedenti 4 gare esterne (6 contando anche gli impegni di coppa), 4 partite in cui è anche sempre riuscita a mantenere la propria porta inviolata (2-0 Fluminense , 0-0 Vitoria , 2-0 Fortaleza e 4-0 Sport Recife ).

Il match si preannuncia equilibrato

Dando un rapido sguardo alle quote si nota subito che non c'è una vera e propria squadra favorita, al termine del secondo tempo sia il segno 1 che il "2" pagano mediamente 2.75 mentre la "X" è in lavagna a circa 2.95. Gli ultimi 4 precedenti disputati alla "Neo Quimica Arena" mettono in risalto un dato: nessun pareggio (due vittorie per il Corinthians e due per il Cruzeiro) e Somma Gol 3 (per due volte è uscito il "2-1" e per due volte è finita "1-2") sempre presente al novantesimo. Da provare il Multigol 2-3 mentre il più semplice Over 1,5 è proposto su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 1.50.