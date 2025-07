Campionato brasiliano, pronostico e quote di Bragantino-Flamengo

Il programma della 16ª giornata del campionato brasiliano mette in scena una sfida molto interessante. Al " Municipal Cicero De Souza Marques " il Bragantino , terzo con 27 punti, ospita un Flamengo (una partita in meno disputata) posizionato in 2ª posizione con 3 punti in più. I padroni di casa davanti al proprio pubblico al momento hanno collezionato 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte mentre gli ospiti in trasferta hanno fatto registrare 3 successi, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Flamengo altalenante in trasferta

Il ruolino di marcia esterno del Flamengo parla in maniera molto chiara: i rossoneri hanno centrato il successo soltanto in due delle precedenti otto trasferte ufficiali (4 pareggi e 2 sconfitte nelle restanti 6 gare). Le quote sembrano dar comunque fiducia alla squadra ospite, il "2" su Cplay è offerto a 2.06 mentre su Eurobet e Goldbet moltiplica la posta per 2.05. Per chi vuole provare un esito in favore del Bragantino (nessuna sconfitta negli ultimi 5 precedenti interni contro il Flamengo) c'è la doppia chance 1X in lavagna a circa 1.65.