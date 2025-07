Preliminari di Europa League, Levski-Braga: il pronostico del match

Preliminari di Europa League , il programma dei quarti finale prevede il confronto tra il Levski e il Braga . Per la formazione portoghese si tratta del primo impegno ufficiale della stagione (6 vittorie nelle precedenti 6 amichevoli) mentre l' undici bulgaro domenica scorsa ha esordito in campionato battendo il Montana per 5-0 e qualche giorno prima, nel corso del primo turno preliminare, ha eliminato l' Hapoel Beer Sheva ai calci di rigore (0-0 il risultato al termine del doppio impegno regolamentare).

Quote alla mano: portoghesi favoriti al novantesimo

Il Braga parte con i favori del pronostico, il segno 2 è proposto su Cplay a 1.63 mentre su Goldbet e Planetwin è offerta a 1.60. Da segnalare che i biancorossi nelle precedenti 4 amichevoli disputate contro Wolfsberger (2-0), Panathinaikos (2-1), Moreirense (2-0) e Celta Vigo (3-1) hanno sempre messo a segno almeno due reti. L'Over 1,5 Ospite al termine del secondo tempo di gioco moltiplica una qualsiasi puntata per circa 1.73. Per i più audaci c'è il risultato esatto multiplo "0-1; 0-2; 1-2" in lavagna a 2.45.