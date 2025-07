Serie A Betano, pronostico e quote di Botafogo-Corinthians

Il programma della 17ª giornata del campionato brasiliano prevede la sfida tra il Botafogo e il Corinthians . La compagine bianconera , attualmente posizionata in 5ª posizione con 25 punti (9 in meno del Cruzeiro capolista che però ha disputato 2 partite in più), non perde in campionato da 7 gare consecutive (5 vittorie e 2 pareggi). Rendimento piuttosto altalenante invece per il Corinthians , squadra che nelle ultime 7 partite del torneo è riuscita a battere soltanto il Ceara (4 pareggi e 2 sconfitte nelle restanti 6 gare).

Botafogo, nessuna sconfitta in casa

Quote alla mano non sembrano esserci molti dubbi, il Botafogo dovrebbe riuscire a conquistare l'intera posta in palio. Il segno 1 al termine del secondo tempo di gioco è proposto su Cplay a 1.61 mentre Eurobet e Planetwin paga rispettivamente 1.58 e 1.57. Il Botafogo inoltre non ha ancora mai perso davanti al proprio pubblico e con soli 4 gol subiti in 6 partite (4 vittorie e 2 pareggi) vanta la seconda miglior difesa interna del torneo. Soltanto 4 reti all'attivo per il Corinthians in trasferta, possibile il No Goal al triplice fischio dell'arbitro.