Riflettori puntati sul campionato brasiliano, il pronostico di Fortaleza-Bragantino

Bragantino in campo a Fortaleza per cercare una vittoria che manca ormai da 3 giornate consecutive (1 pareggio e 2 sconfitte). I "Tori" (quarti in classifica) dopo aver conquistato ben 23 punti nelle prime 11 giornate hanno fatto registrare soltanto 1 successo, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle successive 5 gare del torneo. Il Fortaleza, penultimo, non se la passa di certo meglio. I rossoblù con il pareggio interno ottenuto contro il Bahia (1-1) sono riusciti ad interrompere una serie di 5 sconfitte consecutive.