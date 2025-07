Serie A Betano, quote e pronostico di Palmeiras-Gremio

Riflettori puntati su Palmeiras-Gremio. Il Palmeiras è terzo in classifica (alle spalle di Cruzeiro e Flamengo) con un ritardo di 5 punti dalla capolista e 4 da chi gli sta subito dietro ma ha 2 partite in meno rispetto al Cruzeiro e una in meno rispetto al Flamengo (potenzialmente potrebbe essere davanti a tutte). Il Gremio naviga a poca distanza dal quart’ultimo posto (quello che ancora prevede la retrocessione in serie B) e nelle ultime 3 esibizioni di campionato ha pareggiato prima con il Corinthians e poi con il Vasco intervallando i due segni X con il roboante 1-4 rimediato in casa del Cruzeiro.