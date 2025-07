Europei femminili, il pronostico della finale Inghilterra-Spagna

Europei femminile, ultimo atto. A Basilea va in onda, nel pomeriggio, la finalissima tra Inghilterra e Spagna ovvero la sfida tra le campionesse continentali e quelle mondiali in carica, ovvero la replica della finalissima del Mondiale femminile del 2023. Due anni fa, all’ Olympic Stadium di Sidney , furono le ragazze iberiche ad avere la meglio imponendosi per 1-0 con una rete alla mezz’ora del primo tempo e, nel complesso, una discreta superiorità confermata dai 14 tiri totali a 7 (5 a 3 nello specchio della porta).

"Roja" favorita per la vittoria finale

La Spagna, dopo il Mondiale e la Nations League, ha l’occasione di conquistare un prestigioso terzo titolo e, visto il cammino delle due finaliste in questa competizione, sembra ci siano tutti i presupposti perché riesca nell’impresa. L’Inghilterra presente a questo ultimo atto è un vero e proprio miracolo. Dopo aver superato i quarti vincendo ai rigori contro la Svezia (2-2 il risultato finale) ha avuto la meglio sull’Italia in semifinale grazie a due colpi fortunosi che gli hanno permesso di pareggiare al 96’ lo svantaggio iniziale contro le azzurre e di battere le ragazze di Soncin grazie a un generoso (volendo utilizzare un eufemismo) rigore concesso dalla signora Martincic (vale la pena ricordare il nome per tenerlo bene in mente in futuro) alle inglesi al minuto 119. Anche la Spagna ha conquistato la finale battendo ai supplementari la Germania (1- 0) ma in precedenza aveva fatto registrare 9 vittorie di fila con 37 reti realizzate e solo 9 subìte. In sintonia con le quote è il 2 a pretendere i favori del pronostico. La vittoria della Spagna è proposta su Cplay a 1.76 mentre su Goldbet e Lottomatica paga 1.75.