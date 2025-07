Campionato brasiliano, pronostico Cruzeiro-Ceara: l'analisi del match

Avrà anche una partita in più ma, in attesa che Flamengo (uno) e Palmeiras (due) recuperino gli incontri non disputati per la partecipazione al Mondiale per club, il Cruzeiro guida la classifica del campionato brasiliano. Un ruolo da capolista che l’undici di Belo Horizonte dovrebbe continuare a mantenere anche dopo questo fine settimana visto che il calendario gli propone come avversario di turno il Ceara che in classifica ha quasi la metà dei suoi punti (34 a 18).