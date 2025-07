Pronostici Serie A Betano, quote e statistiche di Internacional-Vasco

Andamenti differenti, scopri il pronostico

Non si può dire lo stesso del Vasco che occupa la quart’ultima posizione e che, nonostante un paio di vittorie nell’arco delle ultime 11 giornate, resta in una posizione abbastanza critica. L’Internacional, dopo 6 esiti Under 2,5 consecutivi, nell’ultimo match è tornato all’Over 2,5 (vittoria per 2-1 sul campo del Santos). Sempre l’Internacional, in casa, tra Copa Libertadores e campionato, è quasi sempre andato in rete (soltanto 2 volte è rimasto a secco in 11 gare interne fin qui disputate). Il segno 1 anche qui è quello che pretende le maggiori attenzioni. un esito proposto su Cplay a 1.62 mentre su Bet365 e Planetwin paga rispettivamente 1.65 e 1.58.