Serie A Betano, analisi e statistiche di Sao Paulo-Fluminense

Riflettori puntati sul campionato brasiliano. Questa sera va in scena la sfida tra Sao Paulo e Fluminense che mette di fronte due formazioni separate in classifica da un punto soltanto (con i rossoverdi che hanno dispputato, però, un paio di partite in meno). I padroni di casa giungono all'appuntamento dopo aver battuto in trasferta la Juventude per 1-0 mentre la Fluminense con il 2-1 subito contro il Palmeiras ha fatto registrare la terza sconfitta consecutiva.