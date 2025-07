Brasileirao, recupero Gremio-Fortaleza: il pronostico è una combo

La salvezza prima di tutto. Gremio e Fortaleza si sfidano (all’1.30 della notte italiana tramartedì e mercoledì) nel recupero della 14ª giornata del massimo campionato brasiliano. In classifica meglio il Gremio che ha 17 punti, tre in più rispetto agli ospiti che però nel weekend hanno ritrovato il sorriso: 3-1 al Bragantino e fine di una striscia nerissima, con cinque sconfitte e un pareggio all’attivo.

Ecco chi è favorito secondo i bookmaker

Il Gremio invece è reduce dal ko di misura in trasferta contro il Palmeiras, dunque sono rimaste 4 le vittorie collezionate in campionato, con un misero bottino di soli 14 gol segnati in 15 partite. Il Fortaleza va a caccia della sua prima vittoria esterna (fin qui 3 pareggi e altrettante sconfitte) e anche del gol perduto: già, nelle ultime quattro trasferte Deyverson e compagni sono sempre rimasti a secco.

In una sfida tra due squadre che hanno diversi problemi da risolvere i bookmaker vedono favorito il Gremio. Quota consistente per il segno 1 (3-1 per il Gremio nell’ultimo precedente), offerto a 2.20 da Cplay e Begamestar, a 2.15 da Bet365 e a 2.10 da BetFlag. Pareggio e segno 2 viaggiano rispettivamente a 3.20 e a 3.30.

Un match del genere può meritare una “combo”, del tipo 1X+Under 4,5: quota che si attesta sull’1.40.