Preliminari Champions League, Servette-Plzen: statistiche, quote scommesse e pronostico

Un gol di Samuel Mraz (6 presenze e un gol con l’Empoli nel 2018/19) ha permesso al Servette di sbancare la “Doosan Arena” di Plzen. Se non è un tabù poco ci manca: per la terza gara di fila, infatti, i cechi non sono riusciti ad andare a segno nei 90 minuti contro gli svizzeri. Era accaduto anche nel doppio confronto dello scorso anno in Conference League (ottavi), prima che il Viktoria Plzen avesse la meglio ai calci di rigore.