Pronostico Braga-Levski, bulgari "abbonati" ad un particolare risultato

Pur largamente favorito alla vigilia, il Braga non è andato oltre lo 0-0 a Sofia nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League .

Per le quote è match dall'esito scontato

I quarti classificati dell’ultimo campionato portoghese hanno iniziato la nuova stagione esattamente come avevano finito quella scorsa: pareggiando. Ma si trattava pur sempre del primo impegno ufficiale, a differenza del Levski che ha già messo in archivio cinque gare con posta in palio.

Curioso come anche il doppio confronto contro l’Hapoel Beer Sheva sia terminato senza reti, con successo bulgaro arrivato poi ai calci di rigore. A conti fatti l’ultimo ko del Levski risale al 13 aprile, in campionato contro il Cherno More.

Una serie positiva che secondo i bookie è destinata ad interrompersi a breve. Il segno 1 al 90’ vale 1.21 per Cplay e Begamestar, 1.20 per Betway e 1.16 per LeoVegas.

Da valutare il vantaggio portoghese all’intervallo, quotato a 1.62. Il Braga a segno minimo due, massimo quattro volte (Multigol Casa 2-4) è un’ipotesi in lavagna a 1.58.