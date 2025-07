Conference League, Sparta Praga-Aktobe: quote e consigli su cosa giocare

Comparazione quote: Over 1,5 primo tempo

L’Aktobe il suo l’ha fatto anche se quel gol subìto in extremis può pesare molto. E un gol esatto, sia all’andata che al ritorno, i kazaki lo avevano incassato anche dal Legia Varsavia nel primo turno di qualificazione dell’Europa League.

Insomma, anche per l’Aktobe non ci sono più “bonus” da sfruttare: chi perde guarderà l’Europa dal divano di casa. Per chiudere la pratica nei tempi regolamentari lo Sparta dovrà vincere almeno con due gol di scarto ed è dal 19 aprile che l’Aktobe (0-2 col Tobol in campionato) non... conosce un simile destino. Di più: per trovare l’ultimo match in cui i kazaki hanno subìto almeno tre reti occorre riavvolgere il nastro fino al 22 settembre: 0-3, sempre col Tobol.

Sulla vittoria dei cechi i bookmaker non hanno dubbi, in previsione di un match con diverse reti si può valutare l’Over 2,5 e, come opzione dalla quota più alta, l’Over 1,5 primo tempo.

Una prima frazione con due o più reti è un'ipotesi quotata a 2.10 da Cplay e Begamestar, a 2.20 invece da Sisal.