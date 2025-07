Pronostico Schalke-Hertha, occhio al "ritardo"

In attesa della Bundesliga , con l’anticipo di venerdì sera (ore 20.30) tra Schalke e Hertha scatta il campionato di seconda divisione, l’equivalente della serie b tedesca.

Occhio ai precedenti: un risultato manca da tempo

Di fronte due squadre accomunate da un triste destino: una volta retrocesse “a braccetto” nella stagione 2022/23 non sono più riuscite a risalire in massima serie, chiudendo in una posizione a dir poco anonima di classifica entrambe le successive stagioni.

Va detto che, a prescindere dal risultato finale, negli ultimi nove precedenti ha vinto... lo spettacolo: sempre Over 2,5 ed esito Goal presente all’appello in otto occasioni.

Un dato che evidentemente ha il suo peso nelle quote rilasciate dagli operatori.

Sempre risultati dei precedenti alla mano va segnalato un super “ritardo”: il risultato esatto 1-1. Che, per la cronaca, vale 6.75 per Cplay e Begamestar, 6.50 invece per Sisal.