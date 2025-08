Pronostico Mirassol-Vasco, ecco chi vincerà secondo le quote

Turno dopo turno il campionato brasiliano si avvia ad effettuare il giro di boa. Alla... virata mancano soltanto un paio di giornate e al comando, con ben due partite da recuperare, c’è il Flamengo che viaggia con un paio di lunghezze di vantaggio sul Cruzeiro che precede di un paio di punti il Palmeiras e di 6 punti il Bahia (queste ultime anche loro con due gare in meno all’attivo). Poco più in basso ecco apparire il sorprendente Mirassol (anche lui fa parte del club delle squadre con due partite in meno) a cui sabato 2 luglio (ore 23.30) tocca ospitare il Vasco che invece, ahilui, è quart’ultimo in classifica a pari merito con il Santos.