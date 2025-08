Brasileirao, quote e pronostico di Fluminense-Gremio

Il girone di andata del Fluminense non può certo essere definito brillante. A un paio di turni dalla fine della prima tornata di campionato i rossoverdi (con un paio di partite da recuperare) navigano a metà classifica ma più vicini al fondo che alla testa della graduatoria.

Comparazione quote: segno 1

In questa penultima giornata del Brasileirao ospitano il Gremio che ha gli stessi punti in classifica (20) e viene dal successo per 2-1 sul Fortaleza.

Il Fluminense, dopo l’eliminazione al Mondiale per club per mano del Chelsea, ha giocato 4 volte in campionato collezionando 4 ko consecutivi anche se, nell’ultimissima esibizione (Coppa del Brasile), ha poi battuto 2-1 l’Internacional.

La vittoria dovrebbe tornare anche in campionato per cui sembra giusto provare il segno 1: quota 1.80 su Cplay e Begamestar, 1.79 su Marathonbet.