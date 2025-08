Copa Argentina, statistiche e pronostico di San Lorenzo-Tigre

Non si tratta del campionato ma sempre in Argentina si resta. In questo fine settimana le luci dei riflettori sono infatti puntate sulla Copa Argentina che comincia ad entrare nella sua fase più interessante e decisiva.

Almeno una non segna? Le quote dicono...

La competizione è ufficialmente giunta agli ottavi di finale ma il tabellone non è ancora completamente allineato. Manca ancora un sedicesimo (quello tra San Martin Tucuman e River Plate in programma nella notte tra oggi e domani alle 2 ore italiana) e ci sono un paio di sfide del turno in programma invece già disputate.

Tra gli ottavi in programma c’è un interessante San Lorenzo-Tigre che si gioca questa sera (ore 21.15) in campo neutro con le due squadre che si sono affrontate di recente in campionato (era il 10 maggio in chiusura del torneo di Apertura) con il San Lorenzo che ha avuto la meglio per 2-1 sui rivali.

Nelle prime 3 giornate del torneo di Clausura (iniziato da pochissimo) il San Lorenzo ha fatto registrae una vittoria e due pareggi (entrambi a reti inviolate) mentre il Tigre ha esordito con una sconfitta ma ha poi migliorato il suo rendimento con una vittoria prima e un pareggio poi.

Magro il bottino in termini di reti, sia fatte che subìte. Sono 2 all’attivo e 1 al passivo per il San Lorenzo, sono 3 all’attivo e 3 al passivo per il Tigre.

Con questi presupposti, pur lasciando all’1 qualche chances di uscita in più, è forse l’Under 2,5 o anche il NoGoal l’esito che si lascia preferire.

Tra questi ultimi due esiti è il No Goal ad avere una quota più alta: vale 1.55 per Cplay e Begamestar, 1.53 per Bwin e Planetwin.