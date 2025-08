Dovbyk lascia la Roma? Dalle quote un indizio inequivocabile

Il futuro di Artem Dovbyk è uno dei temi caldi in casa Roma. L'attaccante ucraino lo scorso anno ha messo a segno 17 reti in 45 presenze ufficiali con la maglia giallorossa. Eppure non è così certa la sua permanenza alla Roma, anzi. Ecco le quote aggiornate con riferimento all'opzione "Dovbyk cambia squadra" al 1° settembre.