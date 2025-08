Pronostici Brasileirao, ecco cosa giocare in Botafogo-Cruzeiro

Due partite in più rispetto a Palmeiras e Botafogo , una in più rispetto al Flamengo capolista ma, anche così, il Cruzeiro è stato capace di farsi soffiare la testa della classifica (adesso è secondo) con due lunghezze di ritardo dalla prima della classe e 2 di vantaggio sulla terza (il Palmeiras, appunto).

Under 2,5 oppure Over? Ecco il consiglio

Il Cruzeiro è crollato nelle ultime due esibizioni di campionato (prima il pareggio per 0-0 in casa del Corinthians e poi l’inaspettato ko interno, 1-2, per mano del Ceara) e adesso rischia di nuovo visto che il calendario, nella penultima di andata, gli propone la trasferta di Rio contro il Botafogo.

Una formazione, quella bianconera, che da quando è tornata dal Mondiale per club ha giocato 5 volte (4 in campionato più, all’ultima uscita, l’andata degli ottavi di finale della Coppa del Brasile) conquistando 3 vittorie alternate a 2 pareggi.

Il Botafogo, come si diceva all’inizio, ha 2 gare in meno rispetto al Cruzeiro e in 15 giornate di Brasileirao ha realizzato 18 reti incassandone soltanto 8 (seconda miglior difesa del torneo).

I rossoneri hanno invece messo a segno 28 reti (secondo migliore attacco della competizione) subendone 11.

Se si considerano le ultime 3 partite disputate al Mondiale per club per il Botafogo si contano 8 Under 2,5 nelle ultime 8 partite. Un esito che potrebbe farsi vedere anche in questa sfida.

L'Under 2,5 è offerto a 1.50 da Cplay e Begamestar, a 1.48 da Marathonbet.