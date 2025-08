Champions League, pronostico e statistiche di Malmoe-Copenhagen

Cammino fin qui in discesa per Malmoe e Copenhagen . Entrambe le compagini sono riuscite a conquistare senza grossi problemi il pass valido per il terzo turno preliminare di Champions League . La squadra svedese ha prima archiviato la pratica Iberia 1999 con un doppio 3-1 e poi ha eliminato l' RFS con un complessivo 5-1 (4-1 in trasferta ed 1-0 in casa). L'undici danese invece è reduce dal 3-0 inflitto al Drita (2-0 al " Parken Stadium " e 1-0 al " Fadil Vokrri ").

Le quote non si sbilanciano

Il Malmoe ha già disputato ben 18 partite nel suo campionato e nelle 8 giocate in casa ha fatto registrare la bellezza di 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta (15 reti all'attivo e 5 al passivo). Soltanto 3 gare disputate invece dal Copenhagen in Superliga, l'ultima in ordine cronologico andata in scena sul campo del Fredericia (vinta per 2-0) mentre nelle precedenti due ha sfidato e battuto sia il Viborg (3-2) che il Vejle (2-0). Per le quote la partita si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.60 mentre il "2" è offerto a 2.40. Più Goal che No Goal, l'esito che prevede entrambe le squadre a segno è proposto su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 1.67. In alternativa si può provare il Multigol Casa 1-2 al triplice fischio dell'arbitro.