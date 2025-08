Preliminari di Champions League, quote e pronostico di Rangers-Plzen

I preliminari di Champions League continuano ad andare avanti. Il programma delle semifinali mette a confronto i Rangers e il Plzen . La compagine scozzese giunge all'appuntamento dopo aver battuto il Panathinaikos con un complessivo 3-1 (dopo il "2-0" ottenuto a Glasgow gli scozzesi hanno fatto registrare un pareggio per 1-1 ad Atene ) mentre i cechi nel turno precedente hanno avuto la meglio sul Servette (il Plzen dopo aver perso per 1-0 in casa è riuscito a passare il turno grazie al 3-1 ottenuto in Svizzera ).

Show in arrivo a Glasglow

Dati alla mano si può notare come i Rangers non perdano da ben 10 gare consecutive (amichevoli comprese). L'undici di Glasgow in queste 10 partite ha regalato ai suoi tifosi 3 vittorie e 7 pareggi. Il Plzen in questa prima parte di stagione ha già disputato 4 sfide ufficiali, oltre al doppio impegno contro il Servette ci sono da segnalare il 5-1 centrato sul campo del Pardubicee l'1-1 interno contro lo Jablonec. I Rangers spinti dall'entusiasmo del pubblico amico potrebbero riuscire a conquistare a vincere l'incontro ma non si possono di certo escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. Da provare il Goal al termine del secondo tempo. La possibilità che entrambe le compagini trovino la via del gol è proposta su Cplay a 1.78 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.75.