Pronostico Dinamo Kiev-Pafos, ecco chi è favorito per le quote

Una delle sfide valevoli per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League vede protagoniste Dinamo Kiev e Pafos. Tutto secondo pronostico nel turno precedente per quanto riguarda gli ucraini, che hanno liquidato la pratica maltese dell’Hamrun con un complessivo 6-0 nel doppio confronto. I campioni ciprioti invece hanno ribaltato il pronostico sfavorevole contro il Maccabi Tel Aviv: pareggio per 1-1 in casa e vittoria al ritorno, in campo neutro, per 1-0.