Champions League, pronostico e quote di Nizza-Benfica

Solo una tra Nizza e Benfica potrà accedere ai playoff di Champions League. Un doppio confronto di alto livello tra la quarta classificata dell’ultima Ligue 1 francese e la seconda del campionato portoghese. Per il Nizza quella dell’Allianz Riviera sarà la prima partita ufficiale della stagione. I francesi hanno vinto 4 delle 6 amichevoli giocate, perdendo solo quella con il St. Pauli . In questo ciclo di partite, eccezion fatta per la sfida persa contro i tedeschi, il Nizza ha sempre segnato due o tre reti in partita.

Partita divertente all'Allianz Riviera

Il Benfica invece è sceso in campo giovedì scorso contro lo Sporting Lisbona e ha vinto la Supercoppa portoghese contro i “cugini”: 1-0 con gol vittoria di Pavlidis. Una soddisfazione enorme per le “Aquile”, che erano uscite di scena agli ottavi del Mondiale per club perdendo ai supplementari col Chelsea. Va detto che il Benfica non resta a secco di gol addirittura dal ko del 5 marzo in Champions League contro il Barcellona. In casa, di contro, il Nizza è imbattuto dal 4 aprile. In un match che vede il Benfica leggermente favorito (il "2" è proposto su Cplay, Goldbet e Sisal a 2.25) , si possono tenere in considerazione gli esiti Goal e Multigol ospite 1-2.