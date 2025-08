Preliminari di Champions League, quote e statistiche di Ludogorets-Ferencvaros

Si scende in campo anche in Bulgaria dove il Ludogorets nel turno precedente ha eliminato il Rijeka grazie alle reti realizzate nei tempi supplementari da Ivaylo Chochev (minuto 107) e Stanislav Ivanov (minuto 117), partita terminata 1-1 al termine del doppio impegno regolamentare. Il terzo turno preliminare di Champions League ora mette a confronto l’undici bulgaro e un Ferencvaros reduce da un complessivo 6-4 ottenuto contro il Noah (2-1 in trasferta e 4-3 in casa).

Poche reti in vista al novantesimo

Il Ludogorets ha fatto registrare l’Under 2,5 in 3 degli ultimi 4 impegni ufficiali. I bulgari oltre ad aver centrato un doppio pareggio contro il Rijeka (0-0 in trasferta e 1-1 in casa) hanno fatto registrare anche un successo per 1-0 sul campo del Botev Vrasta. Meno di 3 reti sono state realizzate anche nella prima trasferta di campionato disputata dal Ferencvaros, 1-1 nella tana dell’MTK Budapest. La possibilità che anche questo match termini con al massimo due reti al novantesimo è proposto su Cplay a 1.68 mentre su Lottomatica e Goldbet paga 1.70.