Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Conference League, pronostico Rosenborg-Hammarby: l'analisi del match

Entrambe le compagini hanno le carte in regola per andare a segno
Conference League, pronostico Rosenborg-Hammarby: l'analisi del match© EPA
2 min

Riflettori puntati sul “Lerkendal Stadium” di Trondheim per la sfida tra il Rosenborg e l’Hammarby. La compagine norvegese nel turno precedente ha battuto con estrema facilità il Banga. Nel dettaglio il Rosenborg si è prima imposto in casa per 5-0 e poi in trasferta ha messo il sigillo alla qualificazione con un ulteriore 2-0. Discorso leggermente differente per l’Hammarby che ha eliminato il Charleroi nei tempi supplementari (0-0 all’andata e 1-1 al ritorno, decisivo il gol del 2-1 svedese segnato da Eriksson al minuto 120).

Quote equilibrate, norvegesi favoriti

Quote alla mano è il Rosenborg a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 è proposto a 2.20 mentre il “2” moltiplica una qualsiasi puntata per 2.90. Partita molto equilibrata, non si può escludere il Goal, esito che prevede entrambe le squadre a segno nel corso dei 90 minuti di gioco, in lavagna su Cplay a 1.58, su Goldbet a 1.55 e su Bwin a 1.60. Da provare la “combo” che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse