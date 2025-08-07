Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Preliminari di Conference League, pronostico e statistiche di St. Patricks-Besiktas

Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte dei turchi
Preliminari di Conference League, pronostico e statistiche di St. Patricks-Besiktas
2 min

Terzo turno preliminare di Conference League, entra in gioco il Besiktas. Tammy Abraham e compagni sono reduci da una doppia sconfitta contro lo Shakhtar, un 6-2 complessivo (4-2 al “Tupras Stadium di Istanbul” e 2-0 sul neutro di Cracovia) che ha eliminato l’undici turco dall’Europa League. Il Besiktas ora si appresta a sfidare in trasferta un St. Patricks che nel turno precedente è riuscito a battere con fatica il Kalju. La rete che ha garantito il passaggio del turno della formazione irlandese è stata sigliata nei tempi supplementari da Mulraney (2-2 il risultato al termine dei 180 minuti regolamentari).

Esito in controtendenza, ecco quanto paga l'Over 2,5

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte della compagine turca. Il successo del Beisktas è in lavagna mediamente a 1.18 mentre il segno 1 è proposto a 11.0. Da segnalare che il St. Patricks ha fatto registrare l’Under 1,5 in 6 delle ultime 7 partite disputate in casa. Da provare l’Over 2,5 in controtendenza, esito proposto su Cplay a 1.48, su Planetwin a 1.45 e su Bet365 a 1.50. Intriga la “combo” con il segno 2.

