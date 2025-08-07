Preliminari di Conference League, pronostico e statistiche di St. Patricks-Besiktas

Terzo turno preliminare di Conference League, entra in gioco il Besiktas. Tammy Abraham e compagni sono reduci da una doppia sconfitta contro lo Shakhtar, un 6-2 complessivo (4-2 al “Tupras Stadium di Istanbul” e 2-0 sul neutro di Cracovia) che ha eliminato l’undici turco dall’Europa League. Il Besiktas ora si appresta a sfidare in trasferta un St. Patricks che nel turno precedente è riuscito a battere con fatica il Kalju. La rete che ha garantito il passaggio del turno della formazione irlandese è stata sigliata nei tempi supplementari da Mulraney (2-2 il risultato al termine dei 180 minuti regolamentari).