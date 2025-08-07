Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostici Superliga, quote e statistiche di Copenhagen-Aarhus

I padroni di casa sono posizionati in testa alla classifica a punteggio pieno
Pronostici Superliga, quote e statistiche di Copenhagen-Aarhus
1 min

In Danimarca soltanto il Copenhagen è riuscito a conquistare 9 punti nelle prime 3 giornate di campionato. I “Leoni” hanno prima battuto il Viborg per 3-2 e poi sono riusciti a ripetersi anche contro il Vejle (2-0) e contro il Fredericia (2-0). L’Aarhus, penultimo, invece non ha ancora mai vinto e nelle precedenti 3 partite ha fatto registrare soltanto due pareggi (1-1 Sonderjyske e 0-0 Midtjylland) e una sconfitta (2-1 Randers).

Uno sguardo ai precedenti

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte del Copenhagen, su Cplay il segno 1 al termine del secondo tempo è in lavagna mediamente a 1.61 mentre su Goldbet e Lottomatica si gioca a 1.57. Il segno 2 invece regala una quota pari a 4.75. Da segnalare che gli ultimi 9 precedenti tra le due squadre andati in scena in Superliga sono sempre terminati con almeno una rete per parte. Il Goal al novantesimo si gioca a 1.75.

