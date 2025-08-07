Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Liga portoghese sotto i riflettori, il pronostico e le statistiche di Casa Pia-Sporting

La formazione biancoverde ha sempre conquistato i tre punti contro i "Gansos"
© Getty Images
Il campionato portoghese si prepara a riaprire i battenti. Al “Municipal de Rio Maior” va in scena la sfida tra il Casa Pia e lo Sporting. I padroni di casa dopo aver chiuso la precedente stagione al nono posto hanno fatto registrare due vittorie e tre pareggi nelle cinque amichevoli di precampionato. L’undici di Lisbona invece è reduce dalla sconfitta subita in Supercoppa contro il Benfica (1-0) mentre nelle 3 sfide estive precedentemente disputate aveva fatto registrare due vittorie (1-0 contro Villarreal e Sunderland) e una sconfitta (2-0 Celtic).

L'undici di Lisbona parte nettamente favorito

Dati alla mano si nota come lo Sporting non abbia mai perso contro il Casa Pia. La formazione biancoverde ha sempre conquistato i 3 punti negli ultimi 7 confronti contro le “Gansos”. Nel dettaglio l’ultimo precedente andato in scena al “Municipal de Rio Maior” è terminato 3-1 per lo Sporting Lisbona. Il segno 2 è proposto su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 1.30 mentre  l’1 è in lavagna mediamente a 9.00. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la “combo” che lega il “2” al Multigol 2-5.

 

