Liga portoghese sotto i riflettori, il pronostico e le statistiche di Casa Pia-Sporting

Il campionato portoghese si prepara a riaprire i battenti. Al “Municipal de Rio Maior” va in scena la sfida tra il Casa Pia e lo Sporting. I padroni di casa dopo aver chiuso la precedente stagione al nono posto hanno fatto registrare due vittorie e tre pareggi nelle cinque amichevoli di precampionato. L’undici di Lisbona invece è reduce dalla sconfitta subita in Supercoppa contro il Benfica (1-0) mentre nelle 3 sfide estive precedentemente disputate aveva fatto registrare due vittorie (1-0 contro Villarreal e Sunderland) e una sconfitta (2-0 Celtic).