Torneo Betano: statistiche e pronostico di Lanus-Talleres Cordoba

Il programma della 4ª giornata del campionato di Clausura argentino mette a confronto Lanus e Talleres Cordoba . I padroni di casa con la vittoria ottenuta sul campo del Sarmiento Junin sono riusciti a conquistare i primi 3 punti del torneo (i granata nelle prime due gare avevano perso per 1-0 sia contro il Deportivo Riestra che contro il Rosario ) mentre l’undici ospite è reduce dal pareggio interno contro il Godoy Cruz (una vittoria contro l’ Independiente per 2-1 e una sconfitta contro il San Lorenzo sempre per 2-1 nelle restanti due gare giocate).

Nessun dubbio per i bookie

Le quote pendono dalla parte del Lanus, il Talleres Cordoba ha vinto solamente una delle precedenti 10 trasferte ufficiali (5 pareggi e 4 sconfitte nelle restanti 9 gare esterne). Risultati di certo migliori per il Lanus in casa, i granata nelle ultime 10 partite casalinghe di campionato ha fatto registrare 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.15 mentre il “2” è proposto a 3.65. Più Under che Over 2,5 al triplice fischio dell’arbitro. L'esito che prevede al massimo 2 reti al novantesimo è offerto su Cplay a 1.43 mentre su Bet365 e Planetwin paga rispettivamente 1.44 e 1.42.