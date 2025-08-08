Pronostici Eredivisie, Feyenoord-Breda: le statistiche del match

Riflettori puntati sulla prima giornata del campionato olandese. Il Feyenoord dopo aver battuto il Fenerbahce (2-1) nella sfida valida per l'andata del terzo turno preliminare di Champions League si appresta a ricevere il Breda. La formazione ospite dopo aver terminato il precedente campionato in quart'ultima posizione (2 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte in trasferta) ha disputato la bellezza di 10 gare amichevoli: 4 vittorie, 2 pareggio e 4 sconfitte.