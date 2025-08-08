Coppa Italia, pronostico e statistiche di Entella-Ternana

Riparte la Coppa Italia . Il programma dei sessantaquattresimi di finale mette a confronto Entella e Ternana . I liguri nell'ultimo impegno ufficiale della precedente stagione hanno battuto il Padova per 1-0 nel match che metteva in palio la Supercoppa di Serie C . Umore totalmente opposto per l'undici umbro, la Ternana nell'ultima gara ufficiale disputata ha perso ai rigori contro il Pescara, una sconfitta che ha messo la parola "fine" ai sogni promozione dei rossoverdi.

Le quote sorridono alla squadra ligure

Le due compagine nella precedente stagione si sono affrontate in due occasioni ed in entrambe è sempre uscito l'Under 2,5 al novantesimo (1-1 all'andata e 0-0 al ritorno). La possibilità che anche questa partita possa terminare con al massimo due reti è proposta mediamente a 1.75. Entella favorito per le quote, il segno 1 al triplice fischio è offerto su Cplay a 1.47, su Sisal a 1.45 e su Bwin a 1.41. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare il Multigol Casa 1-2 al termine del secondo tempo.