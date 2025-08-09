Torneo Betano, pronostico e statistiche di Boca Juniors-Racing Club

Boca Juniors in difficoltà. La compagine di Buenos Aires è riuscita a conquistare soltanto due punti nelle prime tre giornate del torneo di Clausura. Nel dettaglio Edinson Cavani e compagni hanno fatto registrare prima due pareggi contro Argentinos Jrs (0-0) e Union Santa Fe (1-1) e poi hanno perso per 1-0 davanti al pubblico dell'Huracan.
Quote ok per il Boca Juniors
Il Racing Club vanta un punto in più in classifica. La formazione biancoceleste dall'inizio del torneo di Clausura ha sempre alternato la sconfitta (1-0 in trasferta contro Barracas Central e 1-0 in casa contro l'Estudiantes) con la vittoria (1-0 a Cordoba contro il Belgrano). Quote alla mano sono i padroni di casa a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 è proposto mediamente a 2.17 mentre il "2" moltiplica una qualsiasi puntata per 3.60. Da segnalare che il Racing Club ritarda la "Somma Gol 2" da 12 incontri consecutivi (amichevoli comprese). Interessante il Multigol 1-3 al termine del secondo tempo di gioco. L'Over 1,5 su Cplay paga 1.42 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.40.