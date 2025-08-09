Pronostico Independiente-River Plate: quote e statistiche del match

Al " Libertadores de America " scendono in campo il River Plate , 7 punti conquistati nelle precedenti 3 partite (3-1 Platense , 4-0 Instituto e 0-0 San Martin Tucuman ), e l' Independiente , ultimo con un punto (2-2 all'esorido contro il Sarmiento Junin ) e reduce da due sconfitte consecutive subite contro Gimnasia La Plata (1-0) e Belgrano (2-0).

"Leoni" a segno, ecco il pronostico

Il netto divario in classifica però non sembra dare al River Plate l'appellativo di "nettamente favorito". Il successo dei "Leoni" è in lavagna mediamente a 2.45 mentre il segno 1 è proposto a 3.05. Curiosità: il River Plate non ha mai segnato più di due reti negli ultimi 4 match esterni disputati contro l'Independiente. Da provare il Multigol Ospite 1-2 al termine del secondo tempo. L'Under 2,5 è offerto su Cplay a 1.42 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.40.