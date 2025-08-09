Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
ABBONATI Leggi il giornale
ABBONATILeggi il giornale

Pronostico Independiente-River Plate: quote e statistiche del match

La formazione ospite va a caccia del quarto risultato utile consecutivo
Pronostico Independiente-River Plate: quote e statistiche del match© Getty Images
2 min

Al "Libertadores de America" scendono in campo il River Plate, 7 punti conquistati nelle precedenti 3 partite (3-1 Platense, 4-0 Instituto e 0-0 San Martin Tucuman), e l'Independiente, ultimo con un punto (2-2 all'esorido contro il Sarmiento Junin) e reduce da due sconfitte consecutive subite contro Gimnasia La Plata (1-0) e Belgrano (2-0).

"Leoni" a segno, ecco il pronostico

Il netto divario in classifica però non sembra dare al River Plate l'appellativo di "nettamente favorito". Il successo dei "Leoni" è in lavagna mediamente a 2.45 mentre il segno 1 è proposto a 3.05. Curiosità: il River Plate non ha mai segnato più di due reti negli ultimi 4 match esterni disputati contro l'Independiente. Da provare il Multigol Ospite 1-2 al termine del secondo tempo. L'Under 2,5 è offerto su Cplay  a 1.42 mentre su Goldbet e Lottomatica vale 1.40.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse