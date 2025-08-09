Eredivisie, pronostico e quote di Ajax-Telstar

L' Ajax dopo aver terminato la precedente stagione in seconda posizione riparte dalla sfida con il Telstar neopromosso. I " Lancieri " partono nettamente favoriti dopo aver fatto registrare ben 4 vittorie (6-3 Hibernian, 2-1 Paok, 3-2 Mechelen e 5-1 Celtic) 2 pareggi (1-1 Aarhus e 2-2 Monaco) e una sola sconfitta (3-0 Como) nelle 7 amichevoli di precampionato.

"Lancieri" nettamente favoriti al novantesimo

L'ultimo confronto tra le due compagini è andato in scena il 19 dicembre 2024 ed è terminato 2-0 per l'Ajax. In questa occasione il No Goal è proposto su Cplay a 1.74 mentre su Goldbet e Lottomatica si gioca a 1.75. Match da 1 handicap, la vittoria dell'Ajax con almeno due gol di scarto è in lavagna a 1.40 mentre la possibilità che i "Lancieri" segnino 3 o più reti del Telstar moltiplica una qualsiasi puntata per 1.98.