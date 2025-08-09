Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Coppa Italia, pronostico e quote di Padova-Vicenza

L'ultimo precedente disputato all'Euganeo è terminato 1-0 per i biancoscudati
Coppa Italia, pronostico e quote di Padova-Vicenza
1 min

Si gioca all'Euganeo il sessantaquattresimo di finale tra il Padova e il Vicenza, match a gara unica che mette a confronto la squadra vincente e la seconda classificata del precedente girone A di Serie C.

Partita equilibrata, la quota del segno 1

L'ultimo precedente disputato sul campo del Padova ha visto i biancoscudati imporsi per 1-0. Anche questa partita si preannuncia molto equilibrata e vede i padroni di casa partire di poco favoriti. Il segno 1 è offerto su Cplay, Goldbet e Lottomatica a 2.35 mentre il "2" moltiplica una qualsiasi puntata per 2.97. Da provare in alternativa il Multigol Casa 1-2.

 

