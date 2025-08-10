Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostico Cruzeiro-Santos, quote e statistiche del match

La compagine biancoblù ha già totalizzato 22 punti davanti al proprio pubblico
Riflettori puntati sulla 19ª giornata del campionato brasiliano. Al "Mineirao" di Belo Horizonte va in scena il confronto tra il Cruzeiro e il Santos. Il ruolino di marcia interno della squadra biancoblù parla in maniera molto chiara, le "Volpi" nelle prime 9 gare interne del torneo hanno fatto registrare la bellezza di 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Discorso totalmente differente per il Santos in trasferta, i bianconeri fuori casa vantano soltanto 2 successi, 1 pareggio e 6 sconfitte. 

Quote ok per il segno 1

Tra le due compagini in campo è il Cruzeiro a partire con i favori del pronostico. Il segno 1 è proposto su Cplay a 1.54 mentre su Lottomatica e Planetwin moltiplica una qualsiasi puntata per 1.50. I biancoblù davanti al proprio pubblico viaggiano a una media di 2,11 reti realizzate a partita, può starci l'Over 1,5 Casa al triplice fischio dell'arbitro.

