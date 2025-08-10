Pronostico Cruzeiro-Santos, quote e statistiche del match

Riflettori puntati sulla 19ª giornata del campionato brasiliano. Al "Mineirao" di Belo Horizonte va in scena il confronto tra il Cruzeiro e il Santos. Il ruolino di marcia interno della squadra biancoblù parla in maniera molto chiara, le "Volpi" nelle prime 9 gare interne del torneo hanno fatto registrare la bellezza di 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Discorso totalmente differente per il Santos in trasferta, i bianconeri fuori casa vantano soltanto 2 successi, 1 pareggio e 6 sconfitte.