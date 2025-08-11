Veikkausliiga, ecco il pronostico di Hjk-Ilves

Nell’ultimo turno di Veikkausliiga (il massimo campionato finlandese) l’ Ilves , terzo in classifica, ha pareggiato e l’ Hjk (quarto) ha addirittura perso mentre le prime due, Inter Turku e Kuopio Ps, hanno entrambe vinto. Anche così, però, sia l’undici di Helsinki che quello di Tampere, di fronte stasera nel posticipo del lunedì, sono matematicamente qualificate ai playoff per il titolo.

Attacchi prolifici, almeno un gol per parte vale...

L’Hjk, in 18 partite, ha realizzato ben 40 reti (al momento il secondo miglior attacco del torneo) e ne ha incassate 24 (quarta difesa) mentre l’Ilves di reti ne ha 39 all’attivo e 21 al passivo. Sempre l’Hjk, nelle ultime 8 esibizioni di campionato, ha fatto registrare ben 7 esiti Over 2,5 e nell’unico precedente di quest’anno l’Ilves si è imposto, in casa, per 3-2.

Gli attacchi di entrambe le squadre, lo abbiamo visto, sono abbastanza prolifici e qualche rete in più sia l’una che l’altra bene o male la subiscono.

Manca da dire che tra le due squadre, al momento, ci sono 4 punti di differenza (a favore della compagine di Tampere) e, se si guarda al rendimento in casa dell’Hjk si scopre che ha fin qui messo in cantiere 16 punti. Esattamente gli stessi che ha conquistato l’Ilves in trasferta.

Con queste premesse l’esito del match appare decisamente incerto (anche le quote sembrano pensarla allo stesso modo) ma, carta alla mano, forse è il Goal l’esito più adatto a questa sfida.

Almeno una rete per parte è un'ipotesi offerta a 1.44 da Cplay e Begamestar, a 1.42 da Elabet.