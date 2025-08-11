Pronostici Allsvenskan, cosa giocare in Gais-Goteborg

Il pronostico è sul numero di reti totali

Il Gais al momento occupa la sesta posizione con 4 punti di vantaggio sul Goteborg e, vale la pena sottolinearlo, è insieme al Mjallby capolista la squadra che finora ha subìto il minor numero di reti (soltanto 15).

Da sottolineare che il Goteborg ha giocato 9 volte in trasferta ma non ha ancora mai pareggiato lontano da casa e che nella sfida di andata del 28 aprile scorso il match contro il Gais si è chiuso sull’1-1.

Un esito Under 2,5 che potrebbe farsi vedere anche stasera: la quota è di 1.91 optando per Cplay e Begamestar, 1.90 invece per Sisal.