Pronostici Allsvenskan, cosa giocare in Gais-Goteborg

Dalla Finlandia ci si sposta di pochissimo per finire in Svezia dove pure stasera si giocano un paio di partite (quelle che chiudono la 19ª giornata). Tra queste Gais-Goteborg, sfida tra due formazioni che hanno ancora la possibilità di raggiungere il terzo posto, quello che permette di giocare le qualificazioni per la Conference League.
Il pronostico è sul numero di reti totali
Il Gais al momento occupa la sesta posizione con 4 punti di vantaggio sul Goteborg e, vale la pena sottolinearlo, è insieme al Mjallby capolista la squadra che finora ha subìto il minor numero di reti (soltanto 15).
Da sottolineare che il Goteborg ha giocato 9 volte in trasferta ma non ha ancora mai pareggiato lontano da casa e che nella sfida di andata del 28 aprile scorso il match contro il Gais si è chiuso sull’1-1.
Un esito Under 2,5 che potrebbe farsi vedere anche stasera: la quota è di 1.91 optando per Cplay e Begamestar, 1.90 invece per Sisal.