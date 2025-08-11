Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pronostici Allsvenskan, cosa giocare in Gais-Goteborg

Sfida tra due formazioni che hanno la possibilità di raggiungere il terzo posto in classifica
Pronostici Allsvenskan, cosa giocare in Gais-Goteborg
2 min

Dalla Finlandia ci si sposta di pochissimo per finire in Svezia dove pure stasera si giocano un paio di partite (quelle che chiudono la 19ª giornata). Tra queste Gais-Goteborg, sfida tra due formazioni che hanno ancora la possibilità di raggiungere il terzo posto, quello che permette di giocare le qualificazioni per la Conference League.

Il pronostico è sul numero di reti totali

Il Gais al momento occupa la sesta posizione con 4 punti di vantaggio sul Goteborg e, vale la pena sottolinearlo, è insieme al Mjallby capolista la squadra che finora ha subìto il minor numero di reti (soltanto 15).

Da sottolineare che il Goteborg ha giocato 9 volte in trasferta ma non ha ancora mai pareggiato lontano da casa e che nella sfida di andata del 28 aprile scorso il match contro il Gais si è chiuso sull’1-1.

Un esito Under 2,5 che potrebbe farsi vedere anche stasera: la quota è di 1.91 optando per Cplay e Begamestar, 1.90 invece per Sisal.

